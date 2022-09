Biden bude hostiť prvý summit USA a tichomorských ostrovných krajín

Washington 2. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden bude 28. a 29. septembra vo Washingtone hostiť prvý summit Spojených štátov a tichomorských ostrovných krajín. V piatok to oznámil Biely dom v čase, keď sa Peking snaží posilniť svoj vplyv v tomto regióne. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Prvý summit USA a tichomorských ostrovných krajín bude podporovať slobodný a otvorený Indicko-tichomorský región, uviedol Biely dom vo vyhlásení. Prezident Biden bude na stretnutí s lídrami diskutovať o klimatickej zmene, ktorá je pre tichomorské ostrovy existenčným problémom, o námornej bezpečnosti a o boji s pandémiou ochorenia COVID-19.



"Summit demonštruje hlboké a trvalé partnerstvo Spojených štátov s tichomorskými ostrovnými krajinami a tichomorským regiónom, ktoré sa opiera o spoločnú históriu, hodnoty a medziľudské vzťahy," uviedol Biely dom.



Washington zameral pozornosť na južné Tichomorie najmä po tom, ako Čína v apríli podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, píše AFP. Spojené štáty a Austrália sa obávajú, že Peking by si mohol na jej základe vytvoriť v regióne námornú základňu, čo by značne rozšírilo vplyv čínskeho námorníctva.



Summit vo Washingtone sa uskutoční iba niekoľko dní po Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, ktorého hlavnou témou bude klimatická zmena. Práve tichomorské ostrovné krajiny sú pre svoju nízku nadmorskú výšku ohrozené stúpajúcou hladinou oceánu, pripomína AFP.