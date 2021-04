Biden bude mať prejav na spoločnom zasadnutí Kongresu 28. apríla

Washington 14. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden prednesie svoj prvý prejav na spoločnom zasadnutí Kongresu 28. apríla. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Bidena pozvala do Kongresu v utorok predsedníčka Snemovne reprezentantov (dolnej komory) Nancy Pelosiová. Prezidentovi navrhla, sa "prišiel podeliť o svoju víziu, ako riešiť výzvy a príležitosti týchto historických okamihov". Biely dom oznámil, že Biden pozvanie prijal.



Prejav zaznie krátko pred Bidenovým 100. dňom v prezidentskom úrade. Biden tak bude mať príležitosť informovať americkú verejnosť o tom, ako sa mu aktuálne darí plniť predvolebné sľuby. Bude mať tiež šancu obhajovať svoj balík investícií do infraštruktúry vo výške 2,3 bilióna dolárov, ktorý ohlásil a predstavil tento mesiac. Snemovňa reprezentantov ho má v úmysle schváliť do 4. júla.



Všetci členovia amerického Kongresu a hostia sa už tradične schádzajú na spoločnom zasadnutí v Snemovni reprezentantov, ktorá je väčšia z oboch komôr. Prejav však určite bude tento rok prebiehať inak, dôvodom je pandémia koronavírusu.



Počas pandémie platia opatrenia sociálneho odstupu: zákonodarcovia snemovne musia napríklad hlasovať a pracovať v menších skupinách, nemôžu sa schádzať naraz v stovkách v zasadacej sále. Nosia rúška a balkóny pre verejnosť, obvykle plné návštevníkov, sú teraz väčšinou zatvorené.



Americkí prezidenti nemávajú prejavy o stave únie v Kongrese skôr než v druhom roku svojho pôsobenia v úrade.