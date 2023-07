Biden bude na okraji summitu NATO s Erdoganom rokovať i o stíhačkách

Istanbul/Washington 10. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a šéf Bieleho domu Joe Biden absolvujú bilaterálne stretnutie na okraji summitu NATO v Litve. Témou rokovania bude pozícia Ukrajiny vo vzťahu k NATO i dodávka amerických stíhačiek F-16 Turecku. Oznámila to v nedeľu kancelária tureckého prezidenta. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Erdogan sa v nedeľu prostredníctvom telefónu poďakoval Bidenovi za podporu tureckej požiadavky na nákup amerických stíhačiek F-16 a modernizáciu ďalších tureckých lietadiel. Upozornil však, že nepokladá za správne podmieňovať poskytnutie týchto stíhačiek podporou Turecka pre vstup Švédska do NATO.



Predaj stíhačiek musí schváliť americký Kongres a niektorí jeho členovia sú proti, kým Ankara neschváli aj švédske členstvo v NATO.



Erdogan blokuje kandidatúru Švédska z dôvodu dlhodobého sporu o (z pohľadu Ankary) laxný prístup Štokholmu k údajným kurdským militantom žijúcim v tejto škandinávskej krajine.



Turecký prezident Bidenovi povedal, že Švédsko prijatím nového protiteroristického zákona urobilo krok správnym smerom. Štokholm však podľa tureckej prezidentskej kancelárie tento pokrok neutralizoval povolením nedávneho protestu pred mešitou v Štokholme, počas ktorého bolo zapálených niekoľko strán Koránu, posvätnej knihy moslimov.



Biely dom uviedol, že Biden počas telefonátu opätovne žiadal, aby bolo Švédsko do NATO prijaté čo najskôr. Americký prezident v rozhovore pre stanicu CNN zverejnenom v nedeľu pripomenul, že Turecko sa usiluje zmodernizovať svoje stíhačky F-16.



Summit NATO sa koná v litovskom hlavnom meste Vilnius v dňoch 11. a 12. júla. Lídri členských krajín Alianciu budú okrem iného rokovať o podpore pre Ukrajinu, posilňovaní bezpečnosti NATO i o vstupe Švédska.