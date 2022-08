Prezident USA bude telefonovať so Zelenským

Washington 25. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden bude vo štvrtok telefonovať so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Ich rozhovor sa uskutoční krátko nato, ako šéf Bieleho domu oznámil, že USA poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc vo výške takmer troch miliárd dolárov. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že Spojené štáty budú poskytovaním pomoci Ukrajine pokračovať v "zjednocovaní slobodného sveta" a v "povzbudzovaní svojich spojencov a partnerov".



Kirby ďalej uviedol, že Bidenov telefonát so Zelenským tieto záväzky potvrdí. Šéf Bieleho domu okrem toho v rámci telefonického rozhovoru informuje ukrajinského prezidenta o amerických dodávkach zbraní smerovaných na Ukrajinu a zablahoželá mu k Dňu nezávislosti.



"(Americký) prezident sa na to teší," povedal Kirby. Zároveň uviedol, že v súčasnosti sa nediskutuje o cestovných plánoch Bidena na návštevu Kyjeva. Podľa Kirbyho sa o takejto ceste začne uvažovať len v prípade, ak by "dávala zmysel".