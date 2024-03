Biden bude v apríli vo Wasingtone rokovať s irackým premiérom Súdáním

Washington 23. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden 15. apríla v Bielom dome privíta irackého premiéra Muhammada Šijá Súdáního. Budú rokovať aj prítomnosti amerických vojakoch v Iraku, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúra AFP.



Biely dom vo vyhlásení uviedol, že Biden a Súdání potvrdia spoločné odhodlanie poraziť extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) a prehĺbia úsilie o bezpečný, zvrchovaný a prosperujúci Irak, ktorý je plne integrovaný do regiónu Blízkeho východu.



Kancelária irackého premiéra uviedla, že témou rozhovorov budú vzťahy medzi Irakom a USA v nadväznosti na boj proti týmto extrémistom.



Bude tu prvá Súdáního cesta do Washingtonu od jeho nástupu do úradu v októbri 2022. V minulosti žiadal odchod amerických vojakov z Iraku, pripomína AFP.



Tí tam boli vyslaní v roku 2014 v rámci medzinárodnej koalície proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), ktorá ovládla veľké časti územia na severe Iraku a v Sýrii. V roku 2021 sa Irak a Spojené štáty dohodli, že koalícia prestane plniť bojové úlohy.