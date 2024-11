Biden bude voľby sledovať z Bieleho domu so svojou manželkou

Washington 5. novembra (TASR) - Prezident USA Joe Biden bude volebný deň sledovať z Bieleho domu, naplánované nemá žiadne verejné vystúpenie. Uviedol to predstaviteľ Bieleho domu pre americkú televíziu CNN, informuje TASR.



Prezident bude sčítavanie výsledkov sledovať so svojou manželkou Jill a dlhoročnými poradcami.



Biden (81) tak strávi volebný deň úplne inak, ako si ho predstavoval pred niekoľkými mesiacmi. Vo voľbách sa totiž plánoval uchádzať o znovuzvolenie, no po tlaku Demokratickej strany v júli stiahol svoju kandidatúru. Nahradila ho jeho viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorej vyjadril podporu.



Biden bude o priebehu volieb v celej krajine pravidelne informovaný, píše CNN.