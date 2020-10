Biden by podľa Trumpa nedokázal zvládnuť pandémiu koronavírusu

Washington 18. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump svojmu demokratickému vyzývateľovi v blížiacich sa prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi v sobotu vyčítal, že by nedokázal zvládnuť pandémiu nového koronavírusu. Informovala o tom v nedeľu stanica ORF.



"Biden krajinu ochromí, spôsobí odklad očkovania a predĺži pandémiu (koronavírusu)," vyhlásil Trump na predvolebnom zhromaždení v meste Muskegon v štáte Michigan. Hoci tam stúpajú počty nakazených, Trumpovi podporovatelia pravidlá odstupu nedodržiavali a len niektorí z nich mali na tvári rúška.



Biden má v prieskumoch verejnej mienky pred Trumpom výrazný náskok. Súčasnému prezidentovi USA totiž uškodil i jeho prístup k riešeniu pandémie COVID-19, ktorej závažnosť a rozsah opakovane zľahčoval. Trump aktuálne cestuje po tých štátoch USA, kde v roku 2016 síce zvíťazil, no podľa prieskumov mu v nich tento rok hrozí porážka. Kľúčovú rolu zohráva pritom i Michigan, počas návštevy ktorého Trump viacnásobne slovne zaútočil na jeho guvernérku Gretchen Whitmerovú.



V nedeľu sa Trump zúčastní na predvolebnom mítingu v Nevade, kde v predstihu už hlasovalo viac ako 100.000 ľudí. Následne bude jeho kampaň pokračovať každý deň až do štvrtka, keď pricestuje na Floridu. Predtým sa zastaví v Arizone či v Severnej Karolíne, ako povedal šéf jeho kampane Tim Murtaugh.



Biden zavíta v nedeľu do Severnej Karolíny, kde už odvolilo 1,2 milióna ľudí. Demokratická kandidátka na post viceprezidentky USA Kamala Harrisová navštívi v pondelok Floridu, kde budú môcť voliči od tohto dňa osobne odovzdať svoj hlas ešte pred samotným termínom volieb, ktorý pripadá na 3. novembra.



Doposiaľ zahlasovalo v predstihu podľa portálu electproject.org. už rekordných 25,83 milióna Američanov, ktorí sa tak rozhodli aj v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ktorému v krajine už podľahlo viac ako 218.000 ľudí a 8,1 milióna sa ním nakazilo. Ako píše agentúra Reuters, z údajov portálu electproject.org. vyplýva, že z 10,6 milióna odovzdaných korešpondenčných hlasov pripadá 5,8 milióna pre demokratov.



Manažérka Bidenovej kampane Jen O’Malleyová Dillonová v dokumente zaslanom darcom podporujúcich demokratického kandidáta na prezidenta počas víkendu uviedla, že prieskumy verejnej mienky sú zavádzajúce, keďže situácia je tesná v rozhodujúcich štátoch. "Nemôžeme sa s tým uspokojiť, pretože neľútostná pravda je, že Donald Trump môže tento zápas stále vyhrať a všetky náznaky, čo dostávame, ukazujú, že (o výsledku) sa bude rozhodovať až do poslednej minúty," poznamenala.