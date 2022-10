Biden: Čelíme najväčšej hrozbe armagedonu od kubánskej raketovej krízy

New York 7. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa domnieva, že svet aktuálne čelí najväčšej hrozbe "armagedonu" od kubánskej raketovej krízy z roku 1962. Ruský prezident Vladimir Putin pritom podľa jeho slov "nežartuje, keď hovorí o použití taktických jadrových, biologických či chemických zbraní". Biden sa takto vyjadril počas štvrtkovej zbierky na podporu kandidátov Demokratickej strany do Senátu, informujú agentúry DPA a AP.



"Od Kenedyho a kubánskej raketovej krízy sme sa nestretli s perspektívou armagedonu," dodal Biden vo svojom prejave.



Spochybnil tiež tzv. jadrovú doktrínu Ruska a varoval, že použitie taktickej jadrovej zbrane s menšou účinnosťou by sa mohlo rýchlo vymknúť spod kontroly a vyústiť do globálnej deštrukcie. "Nemyslím si, že existuje niečo také, ako dokázať ľahko použiť taktickú zbraň a neskončiť s armagedonom," dodal americký prezident.



Americkí predstavitelia už celé týždne vystríhajú pred možnosťou, že by sa Rusko na Ukrajine mohlo uchýliť k použitiu zbraní hromadného ničenia, keďže na bojisku čelí sérií neúspechov. Zároveň však USA tento týždeň informovali, že nezaznamenali nijaké známky toho, že by sa Rusko skutočne čoskoro chystalo použiť jadrové zbrane a preto USA nevidia ani dôvod na zmenu svojej vlastnej jadrovej stratégie