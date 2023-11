Biden chce, aby bola nemocnica Šifá v Gaze chránená pred útokmi

Washington 14. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok vyhlásil, že nemocnica Šifá v Gaze, pri ktorej prebiehajú ťažké boje, musí byť chránená pred útokmi. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dúfam a očakávam, že v súvislosti s nemocnicou sa bude konať menej invazívne. Nemocnica musí byť chránená," povedal Biden novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu s tým, že v súvislosti s touto záležitosťou je s Izraelom v kontakte.



Dodal, že rokovania o prepustení rukojemníkov, ktorých drží palestínske militantné hnutie Hamas v Pásme Gazy, stále prebiehajú a prispieva do nich aj Katar.



Jeden z lekárov z humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) pre AFP uviedol, že stovky ľudí uviazli v nemocničnom komplexe Šifá v "neľudských" podmienkach. Podľa pondelkovej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v nemocnici nachádzalo najmenej 2500 ľudí vrátane pacientov, zdravotníkov a osôb utekajúcich pred vojnou.



Zariadenie už v sobotu ukončilo svoju prevádzku v dôsledku prerušenia dodávok elektriny. V nemocnici už neboli ani zásoby potravín a vody a nefungovalo ani telefonické spojenie.



Izraelská armáda popiera úmyselné cielenie na nemocnicu a opakovane obviňuje hnutie Hamas, že využíva zdravotnícke zariadenia v Gaze - alebo tunely pod nimi - ako veliteľské centrá a úkryty. Hamas to opakovane popiera.



Armáda v nedeľu vo vyhlásení uviedla, že jej vojaci "otvorili zabezpečený priechod", ktorý civilnému obyvateľstvu umožňuje pešiu evakuáciu i evakuáciu sanitkami z nemocníc Šifá a Rantísí a Násirovej nemocnice. Tieto tvrdenia však nebolo možné nezávisle overiť.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po útoku teroristov z hnutia Hamas na územie Izraela 7. októbra, pri ktorom zomrelo viac než 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších vyše 240 ľudí odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael reagoval masívnym bombardovaním i pozemnými útokmi na palestínsku enklávu ovládanú Hamasom od roku 2007. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva v Gaze si izraelské útoky vyžiadali už viac než 11.200 obetí.