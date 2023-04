Biden chce brániť zdravie žien pred politicky motivovanými útokmi

Washington 22. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok prisľúbil, že bude brániť zdravie žien pred "politicky motivovanými útokmi". Biden sa takto vyjadril po tom, ako Najvyšší súd USA svojím rozhodnutím z piatka dočasne zachoval dostupnosť k tzv. potratovej tabletke.



Ako sumarizovala agentúra AFP, aliancia bojujúca proti potratom vo svojom podaní na súd zopakovala svoje kontroverzné tvrdenia, že potratová tabletka je zdraviu nebezpečná.



Organizácia Planned Parenthood, ktorá podporuje právo žien na prístup k interrupciám, v piatok ocenila rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorým sa zmrazujú rozhodnutia súdov nižšej inštancie zakazujúce alebo výrazne obmedzujúce dostupnosť látky mifepriston.



"Je to dobrá správa, ale fakty zostávajú rovnaké: prístup k mifepristonu nemal byť nikdy ohrozený," uviedla organizácia na Twitteri.



Planned Parenthood je globálna mimovládna organizácia so širokým spektrom činností, v ktorých centre je propagácia zdravého sexuálneho života a plánovanie rodičovstva. Ide súčasne o najväčšiu zdravotnícku organizáciu, ktorá v USA vykonáva umelé prerušenie tehotenstva.



Ústavné právo na potrat naprieč celými Spojenými štátmi garantoval precedens Najvyššieho súdu z roku 1973 známy ako Roeová verzus Wade, ktorý stanovil federálne právo na ukončenie tehotenstva zhruba do jeho 24. týždňa.



Pätica konzervatívnych členov deväťčlenného súdu v júni 2022 vrátila reguláciu potratov do rúk amerických štátov: 13 štátov americkej Únie už medzičasom interrupciu zakázalo a v ďalších bola prísne obmedzená.



AFP dodala, že FDA schválil potratovú tabletu pred viac ako 20 rokmi.



Bojovníci proti potratom, ktorí sa postavili proti schváleniu mifepristonu zo strany FDA, tvrdia, že FDA pri jeho schvaľovaní prijala politicky motivované rozhodnutie, a uviedli, že nepostupovala podľa správnych protokolov.



Podľa odhadov FDA mifepriston od jeho schválenia použilo na ukončenie tehotenstva 5,6 milióna obyvateliek USA a vo všeobecnosti sa považuje za bezpečný.



Prieskumy verejnej mienky v USA tiež opakovane ukazujú, že jasná väčšina Američanov podporuje zachovanie prístupu k bezpečným interrupciám, aj keď konzervatívne skupiny presadzujú obmedzenie tohto postupu - alebo jeho úplný zákaz.