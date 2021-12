Biden chce do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu americkej vlády

Washington 9. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden chce do roku 2050 dosiahnuť, aby bola americká federálna vláda uhlíkovo neutrálna. V stredu podpísal výkonné nariadenie, v súlade s ktorým má jeho administratíva v úmysle investovať miliardy dolárov na nákup elektrických vozidiel, do modernizácie federálnych budov, či do prechodu na "čistejšiu" elektrickú energiu. Informovali o tom denník Washington Post a spravodajská stanica CNBC.



Federálna vláda USA a početné, ňou financované úrady a inštitúcie budú na základe Bidenovho nariadenia využívať svoju kúpnu silu (predstavujúcu ročne 650 miliárd dolárov) na 65-percentné zníženie svojich emisií uhlíka do roku 2030 a dosiahnutie tzv. uhlíkovej neutrality do roku 2050.



Táto nová iniciatíva demokratického prezidenta zameraná na boj s klimatickými zmenami sa pravdepodobne stredne s nesúhlasom republikánov, konštatuje CNBC.



Vyše 600.000 bežných vozidiel, ktoré v súčasnosti používajú zamestnanci amerických federálnych úradov, majú v súlade s ňou nahradiť elektromobily. Do roku 2035 má vláda prestať nakupovať autá s plynovým pohonom a úplne prejsť na vozidlá "s nulovými emisiami".



Biely dom v tejto súvislosti avizoval, že bude spolupracovať s výrobcami elektromobilov, ich komponentov a nabíjacích staníc. Biden ešte v novembri podpísal zákon o modernizácii americkej infraštruktúry, ktorý zahŕňa aj vybudovanie tzv. národnej siete nabíjacích staníc pre elektromobily v hodnote 7,5 miliardy dolárov, pripomína CNBC.



Zhruba 300.000 vládnych či vládou prenajatých budov, sa má v súlade s novým nariadením zmodernizovať tak, aby neprispievali k tvorbe emisií. Do roku 2032 majú tieto budovy znížiť svoje emisie o polovicu a do roku 2045 dosiahnuť nulovú úroveň. Stredajšie prezidentské nariadenie okrem toho ukladá federálnej vláde aj povinnosť používať produkty s nižšou uhlíkovou stopou.