Biden chce dosiahnuť predĺženie prímeria medzi Izraelom a Hamasom

Nantucket 26. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu vyhlásil, že sa bude usilovať o predĺženie súčasného prímeria vo vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Zároveň oznámil, že zo zajatia v Gaze bolo prepustené štvorročné americké dievča, ktorému militanti zavraždili rodičov, píše agentúra AFP.



Podľa Bidena Hamas v rámci prímeria celkovo prepustil už 58 rukojemníkov, čo je podľa neho výsledkom "intenzívnej diplomacie Spojených štátov" a spolupráce s Katarom, Egyptom a ďalšími partnermi.



Šéf Bieleho domu by preto rád dosiahol predĺženie pokoja zbraní, ktorý sa začal v piatok a mal by sa skončiť v pondelok.



"Je to môj cieľ, aby táto prestávka (v bojoch) pokračovala aj po zajtrajšku, aby sme mohli byť svedkami toho, ako sa vracajú ďalší rukojemníci a ako prichádza viac pomoci ľuďom v núdzi v Gaze," povedal Biden, podľa ktorého pokračujúce prímerie prináša hmatateľné výsledky.



Pred novinárov predstúpil po tom, ako Hamas v nedeľu prepustil ďalších 17 z rukojemníkov zadržiavaných v Gaze: 13 Izraelčanov, jedného muža s rusko-izraelským občianstvom a troch Thajčanov.



Podľa Bidena bolo medzi rukojemníkmi, ktorí sa dostali na slobodu v nedeľu, aj štvorročné americké dievča Abigail. "Je už slobodné a nachádza sa v Izraeli," povedal.



Dieťa podľa neho prešlo strašným traumatickým zážitkom, keď mu militanti z Hamasu pri útoku na Izrael zo 7. októbra zavraždili oboch rodičov. V piatok, ešte počas zajatia v Gaze, malo štvrté narodeniny.



Americká administratíva bude podľa neho naďalej vyvíjať intenzívne úsilie, až pokým nebudú prepustení všetci rukojemníci zadržiavaní Hamasom.



Podľa predchádzajúcich údajov Bieleho domu bolo po októbrovom útoku Hamasu na Izrael nezvestných 10 Američanov - sedem mužov, dve ženy a jedno dieťa, spomínaná Abigail.



Snahy o predĺženie prímeria v nedeľu večer podporila aj šéfka francúzskej diplomacie Catherine Colonnaová.