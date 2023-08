Biden chce hovoriť so Si Ťin-pchingom ešte tento rok

Camp David 19. augusta (TASR) — Americký prezident Joe Biden predpokladá, že ešte do konca tohto roka bude rokovať so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom.



"Očakávam a dúfam, že na jeseň nadviažeme na naše rozhovory, ktoré sme viedli na Bali. To je moje očakávanie,“ povedal Biden v piatok po stretnutí s juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom a japonským premiérom Fumiom Kišidom v Camp Davide.



Podľa svetových agentúr Biden takto odpovedal na otázku novinárov, kedy plánuje hovoriť so Si Ťin-pchingom. Nekonkretizoval však, či má na mysli osobné stretnutie alebo videokonferenciu.



Biden a Si Ťin-pching sa naposledy osobne stretli vlani v novembri na indonézskom ostrove Bali, kde sa konal summit skupiny G20. Ďalšia príležitosť na rozhovory sa naskytne na septembrovom summite G20 v indickej metropole Naí Dillí.



Vzťahy medzi USA a Čínou sa v poslednom čase zhoršili. Čína jednoznačne neodsúdila inváziu ruských síl na Ukrajinu a Západ znepokojujú jej opakované hrozby voči Taiwanu, ktorý považuje za svoju odštiepeneckú provinciu.



Biden nedávno oznámil, že v Číne obmedzí určité americké investície v citlivých oblastiach, ako sú polovodiče a umelá inteligencia. Peking tieto kroky odsúdil ako porušenie princípov voľného obchodu. Čínu navyše označil pre jej ekonomické problémy za "časovanú bombu" a Si Ťin-pchinga prirovnal k "diktátorovi", pripomínajú agentúry DPA a AFP.