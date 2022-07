Biden chce posilniť strategické partnerstvo so Saudskou Arábiou

Washington 10. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v sobotu uviedol, že počas budúcotýždňovej návštevy krajín Blízkeho východu plánuje "posilniť strategické partnerstvo" so Saudskou Arábiou. Zdôraznil, že počas rokovaní so saudskoarabskými lídrami bude zastávať "základné americké hodnoty". TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Viem, že mnohí nesúhlasíte s mojím rozhodnutím cestovať do Saudskej Arábie. Moje názory na ľudské práva sú jasné a dlhodobé a základné slobody sú počas mojich návštev vždy na programe dňa. Bude tomu tak aj počas tejto návštevy," napísal Biden pre sobotné vydanie amerického denníka The Washington Post.



Americký prezident zdôraznil, že je jeho úlohou, aby boli USA aj naďalej silnou a bezpečnou krajinou. "Aby sme to zabezpečili, musíme byť v priamom kontakte s krajinami, ktoré môžu ovplyvniť tieto výsledky. Saudská Arábia je jednou z nich," pokračoval Biden.



"Počas piatkového stretnutia so saudskoarabskými lídrami bude mojím cieľom posilniť strategické partnerstvo založené na vzájomných záujmoch a zodpovednosti a zároveň sa bude držať základných amerických hodnôt," dodal americký prezident.



Biden absolvuje návštevu Izraela a Saudskej Arábie v termíne od 13. do 16. júla. Počas tejto pracovnej cesty navštívi aj palestínske Predjordánsko. Zúčastní sa tiež na regionálnom summite Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, ktorý sa bude konať v Saudskej Arábii.



Šéf Bieleho domu sa počas tejto návštevy stretne aj so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorého americké tajné služby podozrievajú, že v roku 2018 nariadil vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Podľa vyhlásenia Bieleho domu však princ bude členom väčšej delegácie.