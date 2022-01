Biden chce presadiť volebnú reformu.Podporuje zmenu pravidiel v Senáte

Atlanta 12. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok v súvislosti so snahou presadiť významnú volebnú reformu v USA vyhlásil, že aby prelomil nesúhlas republikánov, v nevyhnutnom prípade by podporil i zmenu pravidiel v Senáte. Tie totiž znamenajú, že legislatíva, ktorú už vlani schválila Snemovňa reprezentantov, musí v hornej komore Kongresu Spojených štátov získať najmenej 60 hlasov zo 100. Informovala o tom agentúra AFP.



Biden počas svojho prejavu v meste Atlanta v štáte Georgia uviedol, že "toto je okamih rozhodnúť sa brániť naše voľby, obhajovať našu demokraciu". Ak republikáni nebudú spolupracovať a pokúsia sa blokovať reformy, nebude "nijaká možnosť než zmeniť pravidlá v Senáte", povedal šéf Bieleho domu. "Podporujem zmenu pravidiel v Senáte, nech je ich nutné pozmeniť akýmkoľvek spôsobom," zdôraznil.



"Každého jedného člena Senátu budú dejiny hodnotiť za to, kde stál pred hlasovaním a po ňom. Niet úniku," uviedol Biden. Dodal, že dejiny nikdy neboli prívetivé k tým, ktorí stáli na strane potláčania práv voličov.



Dva návrhy reforiem, ktoré majú zaistiť lepší prístup k hlasovaniu a zabrániť praktikám, ktoré sa podľa Bidena používajú na podkopávanie volebných práv Afroameričanov a iných menšín, podporuje 50 členov Senátu z Demokratickej strany - na to, aby prešli je ale potrebných 60 hlasov.



V Senáte majú pritom demokrati a republikáni zhodne po 50 kresiel. Túto komoru Kongresu de facto ovládajú demokrati, keďže v prípade rovnosti hlasov rozhoduje viceprezidentka a zároveň predsedníčka Senátu Kamala Harrisová. Na to, aby volebná reforma prešla, by demokrati museli podľa súčasných pravidiel na svoju stranu získať aj viacerých republikánov.



Rozsiahlu reformu volebných zákonov schválila Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu vlani v marci. Jej cieľom je vniesť transparentnosť do financovania predvolebných kampaní jednotlivých kandidátov bohatými sponzormi. Chce tiež odstrániť administratívne prekážky v hlasovaní - napríklad nariadiť automatickú registráciu voličov, rozšíriť predčasné hlasovanie alebo hlasovanie poštou, či obnoviť hlasovacie právo odsúdeným páchateľom trestných činov, ktorí si svoj trest už odpykali.