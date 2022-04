Biden chce sprísniť nariadenie o neregistrovaných strelných zbraniach

Washington 12. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden plánuje sprísniť nariadenie o neregistrovaných a ťažko vystopovateľných strelných zbraniach, ktoré sa dajú poskladať doma. Oznámil to v pondelok počas stretnutia s rodinami obetí viacerých incidentov streľby. TASR správu prevzala od agentúr AFP a Reuters.



Nariadenie je súčasťou opatrení, ktorými sa Biely dom snaží riešiť nárast násilia spojeného so strelnými zbraňami v krajine.



Biden vyhlásil, že počet neregistrovaných zbraní sa medzi rokmi 2016 a 2021 zvýšil až desaťnásobne – celkový počet týchto zbraní bol viac ako 45.000, pričom súviseli s takmer 700 prípadmi vrážd či pokusov o vraždu.



Zdôraznil, že hoci sa nestavia proti právu nosiť zbraň zakotvenému v druhom dodatku ústavy, kritizoval Americký zväz držiteľov strelných zbraní (NRA), ktorý jeho návrh označil za "prehnaný".



"Je prehnané chrániť našich policajtov a deti? Nie, je to prejav zdravého rozumu," vyhlásil šéf Bieleho domu. Pred kamerami medzitým poskladal zbraň, aby ukázal, že sa to dá stihnúť za pár minút.



Nové nariadenie vyžaduje, aby súpravy dielov zbraní, ktoré sa dajú poskladať na fungujúcu zbraň, podliehali rovnakým požiadavkám ako bežne dostupné skompletizované zbrane. Výrobcovia súprav musia označiť každý z hlavných komponentov zbrane sériovým číslom. Licencovaní predajcovia takýchto súprav budú napríklad musieť každej prideliť ďalšie osobitné číslo a potenciálnych kupujúcich dôkladne preveriť.



Podľa Bidena toto nové nariadenie sťaží páchateľom trestných činov prístup k neregistrovaným zbraniam, pomôže polícii získavať informácie potrebné pri vyšetrovaní trestných činov a zníži počet strelných zbraní, ktoré majú obyvatelia v držbe.