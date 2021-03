Biden chce v USA presadiť zákaz kúpy a predaja útočných zbraní

Washington 23. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok vyhlásil, že Spojené štáty by mali zakázať kúpu a predaj útočných zbraní v USA, a obrátil sa na Kongres, aby podnikol príslušné kroky.



Biden to vyhlásil v Bielom dome v krátkom prejave, ktorým reagoval na streľbu v meste Boulder v štáte Colorado.



"Nepotrebujem čakať ďalšiu minútu, nieto ešte hodinu, aby som urobil rozumné kroky ktoré v budúcnosti zachránia životy," uviedol Biden s tým, že bude naliehať na svojich kolegov v Snemovni reprezentantov a Senáte, aby konali.



"V rámci tohto procesu by sme mali zakázať aj útočné zbrane," vyhlásil Biden a pripomenul, ako Kongres prekonal svoje rozdelenie a v roku 1994 prijal zákaz útočných zbraní na desať rokov.



Zákaz, ktorý v roku 1994 podpísal vtedajší prezident USA Bill Clinton, postavil mimo zákona 19 druhov vojenských útočných zbraní.



Na margo útoku v Colorade Biden vo svojom príhovore uviedol, že vyšetrovatelia zatiaľ nevedia, aké boli motívy konania 21-ročného Ahmada Al Aliwiho Alissu, ktorý je podozrivý, že v pondelok spustil paľbu v supermarkete King Soopersa v meste Boulder. O život pritom prišlo desať ľudí.



Agentúra AP informovala, že ide v poradí o siedmy masový útok v USA v tomto roku. Pripomenula pritom, že len pred týždňom, 16. marca, si streľba v troch masážnych salónoch v meste Atlanta a jeho okolí ležiacom v americkom štáte Georgia vyžiadala osem obetí na životoch.