Biden chce zaočkovať za prvých 100 dní 200 miliónov ľudí

Washington 25. marca (TASR) - Nový cieľ 200 miliónov podaných dávok vakcín proti novému koronavírusu za prvých 100 dní v úrade oznámil vo štvrtok americký prezident Joe Biden na svojej prvej tlačovej konferencii, odkedy sa v januári stal šéfom Bieleho domu. Pôvodne bolo cieľom podať za prvých 100 dní 100 miliónov dávok - tento cieľ sa podarilo dosiahnuť za 58 dní. Informovala o tom televízia CNN.



"Viem, že je to ambiciózne. Je to dvojnásobne viac, ako bol náš pôvodný cieľ. Avšak žiadna iná krajina na svete sa ani len nepriblížila k (dosiahnutiu) toho, čo robíme my. Verím tomu, že sa nám to podarí," vyhlásil Biden s tým, že na splnenie tohto cieľa stačí udržať súčasné tempo očkovania.



Biden tento nový plán oznámil po konzultáciách so svojimi poradcami a zdravotníckymi expertmi, s ktorými v uplynulých dňoch rokoval o tom, aký cieľ by bol realistický.



Americký prezident jednotlivým štátom USA nariadil, aby umožnili očkovanie všetkých dospelým obyvateľom do 1. mája. Aktuálne denne podajú v Spojených štátoch v priemere 2,5 milióna dávok vakcín.



Na ochorenie COVID-19 alebo komplikácie s ním spojené zomrelo už viac ako 545.000 Američanov.