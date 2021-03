Biden: Cieľ podať 100 miliónov dávok za 100 dní sa v piatok splní

Washington 19. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok vyhlásil, že jeho cieľ podať Američanom 100 miliónov dávok vakcín proti koronavírusu za prvých 100 dní svojej vlády bude splnený v piatok. To je vo veľkom predstihu oproti pôvodnému cieľu, informovala tlačová agentúra AFP.



"S hrdosťou zajtra oznámim..., že môj cieľ sme splnili na 58. deň našej administratívy," povedal v prejave v Bielom dome Biden, ktorý nastúpil do úradu 20. januára.



Biden pôvodne vyhlásil, že chce, aby za jeho prvých sto dní v prezidentskom úrade bolo podaných 100 miliónov dávok očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19, ale tento cieľ sa dosiahne za menej než 60 dní, teda niekoľko týždňov pred cieľovým dátumom.



Spojené štáty sú teraz v situácii, keď môžu pomáhať zásobovať vakcínami aj susedné štáty Kanadu a Mexiko, uviedla agentúra AP.



Bidenova administratíva má v pláne poslať celkovo štyri milióny dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca do Mexika a Kanady - bude to vôbec prvý americký export vakcín.



Podľa Bidenovej tlačovej tajomníčky Jen Psakiovej administratíva pošle 2,5 milióna týchto dávok Mexiku a 1,5 milióna dávok Kanade ako pôžičku.



"Našou najvyššou prioritou zostáva zaočkovať obyvateľov USA," povedala Psakiová. Dodala však, že treba zaistiť, aby aj susedia Spojených štátov dokázali zastaviť koronavírus. Je to podľa nej dôležitý krok v celej misii ukončiť pandémiu.



Vakcína od AstraZenecy zatiaľ nie je v USA schválená, ale schválila ju Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



USA teraz podajú priemerne 2,2 milióna dávok vakcín každý deň - a tempo očkovania sa pravdepodobne dramaticky ešte zrýchli ku koncu tohto mesiaca, keď sa očakávajú ďalšie veľké dodávky vakcín.