Biden ďakuje za pomoc pri prevoze zranených z Gazy

Minneapolis 2. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu vyjadril presvedčenie, že v konflikte medzi Izraelom a hnutím Hamas by mala nastať humanitárna prestávka s cieľom dostať väzňov von z pásma Gazy. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Som presvedčený, že potrebujeme prestávku," povedal Biden na podujatí v rámci volebnej kampane v meste Minneapolis. Reagoval na požiadavku na prímerie v pásme Gazy, píše AP. "Prestávka znamená poskytnúť čas, aby sme dostali väzňov von," dodal prezident, ktorý sa usiluje o znovuzvolenie v budúcoročných prezidentských voľbách.



Biden tiež ocenil úsilie niektorých krajín v oblasti Blízkeho východu za pomoc pri preprave zranených Palestínčanov i cudzincov z pásma Gazy. Medzi týmito osobami sú aj občania USA, píše AP.



"Chcem sa poďakovať našim partnerom, obzvlášť Kataru, ktorí s nami úzko spolupracovali na podpore rokovaní s cieľom uľahčiť odchod týchto občanov," povedal. Je však podľa jeho slov potrebné vyvinúť viac úsilia, aby sa výrazne navýšil prísun humanitárnej pomoci do pásma Gazy.



Prezident opätovne uviedol, že podporuje právo Izraela na sebaobranu. Takisto však pripomenul utrpenie Palestínčanov počas izraelských operácií.



Vojnou zničené pásmo Gazy v stredu opustili desiatky zranených Palestínčanov a stovky cudzincov alebo ľudí s dvojitým občianstvom. Tieto osoby boli cez hraničný priechod Rafah prevezené do Egypta.



Izrael uskutočňuje útoky na pásmo Gazy v reakcii na útok Hamasu zo 7. októbra, pri ktorom na území Izraela zahynulo viac než 1400 ľudí. Odvetné útoky Izraela si v pásme Gazy podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už viac než 8700 obetí na životoch.