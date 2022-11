Biden: Demokrati mali silnú volebnú noc

Washington 10. novembra (TASR) - Výsledky volieb do amerického Kongresu naznačujú, že demokrati "mali silnú noc". Uviedol to v stredu americký prezident Joe Biden vo svojom prvom príhovore od uzatvorenia volebných miestností v USA. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a televízie BBC.



Biden počas príhovoru poukázal na to, že médiá a odborníci predpovedali, že prevažnú kontrolu nad oboma komorami Kongresu získajú republikáni. "To sa však nestalo... Američania prehovorili a znovu ukázali, že demokracia je to, čím sme," uviedol Biden.



"Každá strata kresla bolí... no demokrati mali silnú noc. Stratili sme menej kresiel v Snemovni reprezentantov než akýkoľvek iný demokratický prezident za uplynulých 40 rokov," vyhlásil Biden.



O väčšine v oboch komorách Kongresu USA stále nie je rozhodnuté. Hoci demokrati výrazne obmedzili očakávané straty, republikáni ešte majú šancu získať kontrolu nad najmenej jednou z komôr Kongresu.



Biden pritom uznal, že Američania sú zrejme nespokojní so smerovaním svojej krajiny. "Voliči dali jasne najavo, že sú stále frustrovaní. Chápem to," uviedol šéf Bieleho domu. Zároveň poukázal na kroky, ktoré ako prezident prijal pri zvládaní pandémie koronavírusu, pri obnovovaní infraštruktúry v Spojených štátoch či pri boji s infláciou a uviedol, že nepristúpi k žiadnej výraznej zmene.



Vzhľadom na prerozdelenie síl vo vláde, ku ktorému po voľbách do Kongresu zrejme vo Washingtone príde, Biden uviedol, že je pripravený spolupracovať s republikánmi. "Budúcnosť Ameriky je príliš sľubná na to, aby uviazla v nekonečnom politickom boji," povedal americký prezident.



Biden počas príhovoru zároveň vyjadril nádej, že ruský prezident Vladimir Putin bude po voľbách do Kongresu ochotnejší pri rokovaniach o výmene väzňov - konkrétne sa to týka americkej basketbalistky Brittney Grinerovej väznenej v Rusku.



Americkí voliči v utorok rozhodovali o obsadení 35 kresiel v 100 člennom Senáte a všetkých 435 v Snemovni reprezentantov. V 100-člennom Senáte majú obe strany zatiaľ strany po 48 kresiel. Pozornosť v tejto súvislosti priťahujú tri nerozhodnuté štáty – Arizona, Nevada a Georgia. Podľa prognóz amerických médií zatiaľ majú republikáni v snemovni istých 230 a demokrati 187 kresiel.