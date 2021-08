Biden: V najbližších hodinách môže dosť k útoku na kábulské letisko

Washington 29. augusta (TASR) - Je vysoko pravdepodobné, že v najbližších 24 až 36 hodinách dôjde k ďalšiemu teroristickému útoku na kábulské letisko, oznámil v sobotu americký prezident Joe Biden. Informovala o tom agentúra AFP.



"Situácia na mieste je naďalej mimoriadne nebezpečná a hrozba teroristických útokov na letisko zostáva vysoká. Naši velitelia ma informovali, že (teroristi) veľmi pravdepodobne zaútočia v nasledujúcich 24-36 hodinách," povedal Biden po neverejnom brífingu s vládnym bezpečnostným tímom.



Americký prezident zároveň poznamenal, že útok americkým dronom na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) v Afganistane, ku ktorému došlo skôr v sobotu, "nebol posledný".



Pri štvrtkovom samovražednom bombovom útoku pri letisku Hámida Karzaja v Kábule zahynulo podľa niektorých médií vrátane stanice CNN viac ako 170 civilistov a najmenej 200 utrpelo zranenia. Pri explózii prišlo o život aj 13 amerických vojakov.



Pri spomínanom odvetnom útoku Spojených štátov zahynuli podľa ministerstva obrany (Pentagón) dvaja vysokopostavení členovia IS a ďalší utrpel zranenia. Zranenia neutrpel žiadny civilista, uviedol na tlačovej konferencii Pentagónu generálmajor Hank Taylor.



Washington stanovil ako konečný termín odchodu z Afganistanu utorok 31. augusta. Spojené štáty avizovali, že budú z Kábulu prevádzkovať evakuačné lety do poslednej chvíle.