Biden: Dodržanie termínu odsunu z Afganistanu závisí od Talibanu

Washington 25. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok potvrdil, že napriek výzvam západných spojencov nemá nateraz v úmysle predĺžiť termín na ukončenie odsunu amerických vojakov z Afganistanu, ktorý je stanovený na 31. augusta. Dodržanie tohto termínu však bude podľa Bidena závisieť od spolupráce zo strany Talibanu, informovala agentúra AP.



Biden v utorkovom prejave v Bielom dome vyhlásil, že Spojené štáty sú "na ceste" k tomu, aby stiahli všetkých svojich vojakov z Afganistanu v stanovenom termíne do 31. augusta.



"Som odhodlaný ukončiť našu misiu... Čím skôr sa to podarí, tým lepšie," zdôraznil Biden s tým, že každým dňom rastie reálne riziko, že sa príslušníci armády USA v Kábule stanú terčom útokov zo strany tzv. Islamského štátu a ďalších teroristických skupín.



Zdôraznil však, že to, či sa podarí zavŕšiť odsun do konca augusta, bude závisieť od spolupráce zo strany hnutia Taliban.



"Ukončenie (odsunu) do 31. augusta bude závisieť na tom, či bude Taliban naďalej kooperovať a umožní prístup na (kábulské) letisko tým, ktorých chceme evakuovať z krajiny, a nebude narušovať našu operáciu," vyhlásil šéf Bieleho domu, ktorého citovala televízia CNN.



Biden za tejto neistej situácie poveril ministerstvá zahraničných vecí a obrany, aby vypracovali alternatívne časové harmonogramy odsunu pre prípad, že by to bolo potrebné.



Americký prezident vo svojom vystúpení uviedol, že od 14. augusta bolo z Afganistanu evakuovaných už viac než 70.000 ľudí. Evakuácie však podľa neho komplikuje chaotická situácia a násilie v okolí kábulského letiska.



Biden tiež uviedol, že lídri skupiny G7 na utorkovom virtuálnom summite vyjadrili odhodlanie k spoločnému postupu v úsilí o evakuáciu ľudí z Afganistanu.