Biden: Dohoda o prepustení izraelských rukojemníkov je veľmi blízko

Washington 21. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok uviedol, že dohoda o výmene unesených rukojemníkov za väznených Palestínčanov a dočasné prímerie je veľmi blízko. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice BBC.



"Sme veľmi blízko, veľmi blízko. Niektorých z týchto rukojemníkov môžeme dostať domov už veľmi skoro," povedal prezident. Podrobnosti však nechcel poskytnúť. Podľa jeho slov nič nie je hotové, kým to nie je hotové. Záležitosti sa však vyvíjajú dobre, dodal.



"Pracujeme na tom intenzívne celé týždne, ako všetci viete," povedal Biden médiám vo Washingtone.



Katar, ktorý je sprostredkovateľom rokovaní o prepustení rukojemníkov, v utorok uviedol, že rozhovory sa dostali do "kritickej a poslednej fázy". Politický vodca Hamasu Ismáíl Haníja predtým vyhlásil, že jeho hnutie sa blíži k dohode o prímerí s Izraelom. Pokrok v utorok oznámil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Hamas počas útokov na Izrael 7. októbra zabil približne 1200 ľudí a ďalších asi 240 uniesol do Pásma Gazy, kde väčšinu z nich stále drží ako rukojemníkov.