Biden: Doplňujúce voľby budú pre demokraciu USA rozhodujúcim momentom

Philadelphia/Latrobe 6. novembra (TASR) - Prezident Spojených štátov Joe Biden v noci na nedeľu vyhlásil, že budúcotýždňové doplňujúce voľby do Kongresu budú "rozhodujúcim momentom" pre osud americkej demokracie. Uviedol to na stretnutí s voličmi v Philadelphii. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Na hlasovacích lístkoch je doslova demokracia. Je to rozhodujúci moment pre celý národ a tak musíme byť všetci jednotní," povedal Biden, ktorý vo voľbách podporuje kandidátov Demokratickej strany.



S voličmi sa však stretáva i bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý vyzval priaznivcov republikánov na vytvorenie "obrovskej červenej vlny", aby porazili demokratov. Len tak sa podľa neho dá zabrániť ničeniu Spojených štátov a zachrániť "americký sen". Červenou vlnou podľa AFP odkazoval na tradičnú farbu republikánov.



Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že republikáni majú potenciál dosiahnuť v utorkových kongresových voľbách veľké úspechy - dúfajú, že ovládnu nielen Snemovňu reprezentantov, ale aj Senát.



Biden v piatok vyhlásil, že demokrati v budúcotýždňových doplňujúcich voľbách do Kongresu zvíťazia, ale varoval, že dva roky budú ťažké, ak sa prieskumy verejnej mienky ukážu ako správne a zvíťazia republikáni.



Američania si budú v utorok 8. novembra voliť všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov Kongresu a 35 senátorov. V niektorých štátoch sa konajú aj regionálne voľby či voľby guvernérov.