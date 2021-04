Biden: Dospelí Američania budú mať prístup k vakcíne do 19. apríla

Washington 7. apríla (TASR) - Prezident USA Joe Biden v utorok oznámil, že všetci dospelí Američania budú oprávnení dostať sa k vakcíne proti ochoreniu COVID-19 do dvoch týždňov. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Je to pozitívna správa z USA, ktoré hlásili najviac úmrtí na koronavírus na svete, ale v súčasnosti sú lídrom v rýchlosti očkovania. Tento úspech je v protiklade s rekordne vysokým denným počtom úmrtí na covid v Brazílii a s problémami okolo vakcíny od spoločnosti AstraZeneca v Európe.



Biden oznámil správu v prejave v Bielom dome - konečný termín pre sprístupnenie očkovania všetkým Američanom nad 18 rokov tak posunul na 19. apríla. Pôvodný termín bol 1. máj.



"Náš očkovací program beží na plné obrátky. Dostať vakcínu je už jednoduchšie," povedal Biden v prejave k národu. "Sme prvá krajina, ktorá podala 150 miliónov dávok, a prvá krajina, ktorá úplne zaočkovala vyše 62 miliónov ľudí," doplnil prezident.



Bidenov konečný termín 19. apríl znamená, že pre ľudí, ktorí sa chcú dať zaočkovať, už nebudú platiť žiadne obmedzenia - vekové, zdravotné ani iné. Zároveň to však neznamená, že každý hneď dávku dostane. Distribúcia vakcín si totiž vyžaduje čas, ale stále prebieha.



Biden pred prejavom navštívil očkovacie centrum v štáte Virgínia. Vyhlásil tam, že najhoršia fáza pandémie sa "ešte neskončila, ale vďaka vakcínam by to mohlo byť už čoskoro".



"Rýchlo si jednu dajte vpichnúť. Takto pandémiu porazíme," dodal prezident.



Aj keď vyjadril optimizmus nad rýchlosťou očkovania, Američanov varoval, že krajina ešte nie je "von z lesa", pokiaľ ide o pandémiu.



"Dovoľte, aby som bol smrteľne vážny. Ešte nie sme pred finišom. Ešte máme pred sebou veľa práce. Stále je to zápas o život. Nové varianty sa šíria, a rýchlo. Prípady znovu stúpajú, hospitalizácie už neklesajú," vyhlásil podľa agentúry AP šéf Bieleho domu. "Pandémia je stále nebezpečná," dodal a povzbudil Američanov, aby si naďalej umývali ruky, dodržiavali sociálny odstup a nosili rúška.



Biden tiež spomenul, že jeho administratíva podľa predpokladov splní svoj cieľ podať 200 miliónov dávok vakcín počas prvých 100 dní vládnutia.