Biden dostal druhú posilňujúcu dávku vakcíny proti covidu

Washington 31. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu dostal druhú posilňujúcu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Bidenova administratíva začala kampaň, ktorá má pomôcť Američanom žiť s koronavírusom.



Spustila aj novú webovú stránku, znova vyzýva na očkovanie a investuje do tejto aktivity ďalšie peniaze, informovala tlačová agentúra Reuters.



"Ak nebudeme do toho investovať, budeme zraniteľní, ak udrie nová vlna," povedal Biden v Bielom dome, keď spúšťal web COVID.gov. Sú na ňom zhromaždené informácie, ktoré majú pomôcť ľuďom zvládnuť pandémiu.



Predstavitelia amerického zdravotníctva schválili v utorok druhú posilňujúcu dávku pre Američanov vo veku 50 rokov a viac a pre tých, ktorí sú imunokompromitovaní (majú poškodenú imunitu).



Biden (79) dostal štvrtú dávku vakcíny od konzorcia spoločností Pfizer-BioNTech. Schválená na použitie bola aj druhá dávka od spoločnosti Moderna. Niekoľko sietí lekární v USA oznámilo, že budú ľuďom ponúkať druhé posilňovacie dávky.



V USA zomrelo na covid od začiatku roka 2020 vo viacerých vlnách takmer 982.000 ľudí.



Hoci vakcíny a čoraz viac dostupných liekov na covid zabraňujú ťažkému priebehu ochorenia a úmrtiam, predstavitelia verejného zdravotníctva monitorujú BA.2 - subvariant omikronu, ktorý teraz predstavuje vyše polovicu všetkých prípadov nákazy v USA.



Americkí predstavitelia uviedli, že neočakávajú ďalšiu veľkú vlnu, ale poznamenali, že prípady covidu môžu narastať, a to vinou BA.2 alebo iného subvariantu.