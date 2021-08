Biden dúfa, že evakuáciu ľudí z Afganistanu ukončia do 31. augusta

Na snímke členovia britskej a americkej armády pomáhajú počas evakuácie ľudí z Kábulu 20. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Washington 23. augusta (TASR) - Prezident Spojených štátov Joe Biden stále dúfa, že evakuáciu ľudí z Afganistanu sa podarí ukončiť do konca augusta. Pripustil však, že jej konečný termín sa v nevyhnutnom prípade môže predĺžiť. Informovali o tom v nedeľu agentúry AFP a AP.Ako uvádza agentúra AFP, hoci je z kábulského letiska napriek nestabilnej situácii a nesmiernym logistickým problémom evakuovaných stále viac a viac ľudí, Biden sa podľa vlastných slov usiluje, aby bola táto úloha splnená do 31. augusta, čo je dátum dohodnutý s Talibanom.uviedol Biden na nedeľňajšom tlačovom brífingu v Bielom dome.odpovedal Biden na otázku novinárov, aká bola jeho odpoveď lídrom iných krajín žiadajúcich na evakuáciu viac času.Americký prezident ďalej dodal, že USA sa počas tohto víkendu podarilo evakuovať z Afganistanu 11.000 ľudí. Podľa vlastných slov vníma dramatické scény z kábulského letiska, kde sa zúfalí ľudia v snahe uniknúť pred militantmi z Talibanu pokúšajú dostať do evakuačných lietadiel, ale zdôraznil, že vzhľadom na situáciu to treba akceptovať.povedal.Biden varoval aj pred extrémistami z Islamského štátu (IS), ktorí podľa neho predstavujú neustálu hrozbu.dodal. Čím dlhšie budú podľa Bidena americké jednotky v Kábule, tým väčšie bude riziko, že IS sa pokúsi zaútočiť na civilistov a amerických občanov v okolí Medzinárodného letiska Hámida Karzaja, píše agentúra AP. Americká ambasáda v Afganistane už vydala varovanie o bližšie nešpecifikovaných "potenciálnych bezpečnostných hrozbách" a odporučila Američanom vyhnúť sa letisku, pokiaľ od zástupcu vlády USA nedostanú iný pokyn. Podľa AP je to čiastočne aj pre obavy z možných útokov bojovníkov z IS.V snahe zrýchliť evakuáciu z Afganistanu Washington v nedeľu požiadal podľa agentúry AFP o pomoc niekoľko veľkých amerických leteckých spoločností. Osoby, ktoré boli z Kábulu letecky prevezené na americké základne v Perzskom zálive a do Európy, majú pomôcť prepraviť späť do Spojených štátov. Dokopy majú tieto aerolínie poskytnúť Pentagónu 18 lietadiel.Bojovníci fundamentalistického hnutia Taliban 15. augusta ľahko obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a Severoatlantickou alianciou. Z Kábulu sa stále snažia dostať tisíce ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.