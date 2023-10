Biden dúfa, že snemovňa si urýchlene zvolí nového predsedu

Washington 4. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden dúfa, že Snemovňa reprezentantov si po odvolaní republikána Kevina McCarthyho rýchlo zvolí nového predsedu, keďže naliehavé výzvy, ktorým USA čelia, nepočkajú. V utorok to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



McCarthyho v utorok kongresmani odvolali z postu predsedu snemovne, stalo sa tak prvýkrát v histórii Spojených štátov. Za jeho odvolanie hlasovali všetci prítomní kongresmani Demokratickej strany a osem krajne pravicových republikánov vedených Mattom Gaetzom, ktorý návrh na odvolanie v pondelok predložil.



McCarthy (58) v utorok v reakcii na svoje odvolanie povedal, že sa opätovne nebude uchádzať o post predsedu Snemovne reprezentantov, v ktorej majú republikáni väčšinu. Zatiaľ nie je známe, kto by sa mohol stať jeho nástupcom, konštatuje tlačová agentúra AP.



"Možno som dnes prehral toto hlasovanie, ale pri odchode z rokovacej sály sa cítim šťastne, že som mohol slúžiť (v tejto funkcii)... Nič by som nezmenil," povedal na tlačovej konferencii v Kapitole.



Snemovňu podľa pravidiel dočasne povedie McCarthyho spojenec Patrick McHenry. O novom predsedovi by mali kongresmani hlasovať najskôr budúci týždeň.



Republikáni majú v snemovni väčšinu v pomere 221 ku 212. Malú skupinu krajne pravicových republikánskych kongresmanov vedených Gaetzom rozhnevalo, že McCarthy spolupracoval s kongresmanmi z Demokratickej strany pri schvaľovaní zákona o dočasnom financovaní vlády, ktorým odvrátili hroziaci shutdown - prerušenie financovania niektorých federálnych inštitúcií.



Skupina republikánov okolo Gaetza tiež odmieta posielať ďalšiu pomoc Ukrajine s tým, že tieto prostriedky sa dajú lepšie využiť v USA na boj s nezákonnou migráciou.



Demokrati mohli McCarthyho pri hlasovaní zachrániť, ale po zvážení povedali, že republikánom nepomôžu vyriešiť ich vlastné problémy, pripomína agentúra Reuters.