Biden: Egypt a Katar by mali presvedčiť Hamas o dohode s Izraelom

Washington/Káhira 6. apríla (TASR) — Americký prezident Joe Biden osobne požiadal lídrov Kataru a Egypta, nech vyvinú tlak na palestínske militantné hnutie Hamas v Pásme Gazy, aby súhlasilo s dohodou o prepustení izraelských rukojemníkov. Pre agentúry Reuters a AFP to v piatok uviedol vysoko postavený predstaviteľ americkej vlády, ktorý si neželal byť menovaný.



Na stole je návrh, ktorý predpokladá šesťtýždňové prímerie a prepustenie 40 rukojemníkov, informoval spravodajský portál Axios. Na oplátku by Izrael prepustil približne 700 palestínskych väzňov, vrátane približne 100 odpykávajúcich si doživotie za zabitie Izraelčanov.



Podľa spomínaného amerického predstaviteľa Biden napísal listy, v ktorých vyzval egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího a katarského emira Tamíma ibn Hamada al-Sáního, aby získali záruky od Hamasu, že takúto dohodu uzavrie a bude ju dodržiavať.



Zástupca vlády USA zdôraznil, že Hamas doteraz dohode bránil. "Základným faktom zostáva, že v Pásme Gazy mohlo byť prímerie, ak by Hamas súhlasil s prepustením obzvlášť zraniteľnej kategórie rukojemníkov: chorých, zranených, starších a mladých žien," povedal.



Podľa portálu Axios chcú USA tento víkend pomôcť dosiahnuť prelom nepriamymi rokovaniami v Káhire. Riaditeľ americkej tajnej služby CIA Bill Burns sa má na nich stretnúť v so šéfom izraelskej rozviedky Mosad Davidom Barneom, katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom al-Sáním a riaditeľom egyptskej tajnej služby EGID.



Biden vo štvrtok v telefonickom rozhovore vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby s Hamasom "okamžite" uzavrel dohodu o prepustení rukojemníkov. Biden tiež požiadal Netanjahua, aby dal svojim vyjednávačom širší mandát. Zároveň dal Netanjahuovi jasne najavo, že treba urobiť všetko pre to, aby sa zabezpečilo prepustenie rukojemníkov, ktorí sú v Pásme Gazy zadržiavaní od útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra.