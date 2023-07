Biden: G7 pomôže Ukrajine v budovaní armády ešte pred vstupom do NATO

Vilnius 12. júla (TASR) - Skupina G7 pomôže Ukrajine pri budovaní silnej armády ešte predtým, než bude môcť vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Na tlačovej konferencii zoskupenia popri summite NATO vo Vilniuse to v stredu vyhlásil americký prezident Joe Biden, informuje TASR.



"Pomôžeme im (Ukrajincom) vybudovať silnú obranu – na zemi, na mori aj vo vzduchu," vyhlásil Biden, ktorého citovala agentúra AFP.



Zdôraznil pritom, že budúcnosť Ukrajiny je v NATO, na čom sa podľa neho zhodli všetci spojenci na stredajšom zasadnutí Rady NATO-Ukrajina. V spoločnej deklarácii lídri krajín G7 uviedli, že Ukrajinu budú podporovať, "kým to bude potrebné".



Na tlačovej konferencii vystúpil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa po mene poďakoval prítomným lídrom vrátane predstaviteľov Európskej únie. Privítal "dôležitý balík bezpečnostných záruk" pre Ukrajinu zo strany G7.



"Ukrajinská delegácia vezie domov významné bezpečnostné víťazstvo – pre našu krajinu, našich ľudí a naše deti," cituje Zelenského stanica Sky News.