Biden: Hamas zaútočil, aby narušil vzťahy medzi Izraelom a Saudmi

Washington 21. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok vyjadril presvedčenie, že útok palestínskeho islamistického hnutia Hamas na Izrael spred dvoch týždňov mal narušiť normalizáciu vzťahov medzi touto krajinou a Saudskou Arábiou. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Jedným z dôvodov, prečo sa zachovali tak, ako sa zachovali, prečo Hamas zaútočil na Izrael, bolo to, že vedeli, že sa chystám rokovať so Saudmi," poznamenal Biden, pričom dodal, že "Saudi chceli uznať Izrael" a "zjednotiť Blízky východ".



Saudskoarabskí predstavitelia počas návštevy ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena v Rijáde 14. októbra oznámili, že pozastavujú rozhovory s Izraelom o normalizácii vzťahov.



Korunný princ a faktický vládca Saudskej Arábie Muhammad bin Salmán predtým hovoril o pokroku vo vzťahoch medzi jeho krajinou a Izraelom. Ešte v septembri v rozhovore americkú televíziu Fox News povedal, že obe krajiny sa "približujú" k normalizácii vzťahov. Zároveň však trval na tom, aby sa pokročilo v otázke Palestíny, zdôrazňujúc význam riešenia tohto problému pre Saudskú Arábiu.



Niekoľko arabských štátov vrátane Spojených arabských emirátov a Bahrajnu normalizovalo svoje vzťahy s Izraelom v roku 2020 na základe takzvaných Abrahámskych dohôd, ktoré sprostredkovali Spojené štáty, saudskoarabské kráľovstvo však k tomuto kroku doteraz oficiálne nepristúpilo.



Bidenova administratíva naliehala na Saudskú Arábiu, aby svoje vzťahy s Izraelom tiež normalizovala, Rijád však výmenou za to požadoval od Washingtonu bezpečnostné záruky a pomoc pri rozvoji civilného jadrového programu.



Konflikt medzi Izraelom a Hamasom, ktorý je proti normalizačným dohodám s Izraelom, vypukol po tom, čo palestínski militanti 7. októbra prenikli na územie tejto krajiny a zabili vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov. Izrael na útok reaguje masívnym bombardovaním pásma Gazy, pri ktorom doposiaľ podľa tamojších úradov zahynulo takmer 4000 ľudí.