Biden hovoril o Iráne, Číne i spoločnej kandidatúre s Harrisovou

Washington 20. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu povedal, že v rokovaniach s Iránom o obnove jadrovej dohody z roku 2015 nastal "istý pokrok" a mali by pokračovať. Informovala o tom agentúra AFP.



Tieto rozhovory o záchrane jadrovej dohody, ktoré sa konajú vo Viedni, sa obnovili koncom novembra 2021.



Prezident takisto povedal, že jeho vláda pracuje na zrušení ciel na čínske tovary, ktoré zaviedol jeho predchodca v úrade Donald Trump. Peking však podľa Bidena bude musieť na splnenie svojich záväzkov v oblasti obchod urobiť viac.



Biden v stredu v Bielom dome vystúpil na tlačovej konferencii pri príležitosti prvého výročia svojho nástupu do prezidentského úradu. Prezident by podľa svojich slov počas druhého roka chcel tráviť viac času mimo Bieleho domu, cestovať po Spojených štátoch a zhovárať sa s ľuďmi.



Biden takisto uviedol, že súčasná viceprezidentka Kamala Harrisová bude jeho spolu-kandidátkou (na post viceprezidentky) aj v prezidentských voľbách v roku 2024.



Prezident sa v stredu vyjadril aj k ďalším témam domácej i zahraničnej politiky vrátane pandémie koronavírusu, investícií v oblasti sociálnej starostlivosti a infraštruktúry, či situácie na hraniciach Ruska s Ukrajinou.