Biden hovoril o postojoch americkej vlády k Afganistanu, KĽDR či Číne

Washington 25. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok uviedol, že bude "náročné" dodržať termín stiahnutia všetkých amerických vojakov z Afganistanu, ktorým je 1. máj. Povedal to na svojej prvej tlačovej konferencii, odkedy sa v januári stal šéfom Bieleho domu, informuje agentúra AFP.



Termín odchodu amerických vojakov vyplýva z vlaňajšej dohody medzi vládou USA a afganským militantným hnutím Taliban, ktoré sa výmenou za to zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou.



"Odídeme, otázkou však je, kedy," povedal Biden, podľa ktorého tento krok komplikujú taktické dôvody. Na otázku, či budú americkí vojaci v Afganistane pôsobiť aj v roku 2022, však odpovedal, že si takúto situáciu nevie predstaviť.



Biden takisto varoval Severnú Kóreu, že USA sú pripravené "náležite reagovať" v prípade, ak bude eskalovať testovanie svojich balistických rakiet. Túto tému americká vláda podľa prezidenta konzultuje so svojimi partnermi a spojencami.



USA sú pripravené na "určitú formu" diplomatických vzťahov so Severnou Kóreou, ich konečným cieľom však musí byť denuklearizácia Kórejského polostrova. Biden potvrdil, že otázky týkajúce sa KĽDR sú prioritou zahraničnej politiky jeho administratívy.



Na margo vzťahov s Čínou povedal, že USA nevyhľadávajú konfrontáciu, medzi súperiacimi superveľmocami však vždy bude existovať konkurencia. O tomto postoji už viackrát osobne hovoril aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingoma, ktorého nazval autokratom. Dodal, že Washington musí zabezpečiť, aby Peking "dodržiaval pravidlá", či už v oblasti obchodu alebo ľudských práv.