Biden hovoril s Netanjahuom o možnej odvete za iránsky raketový útok

Washington 9. októbra (TASR) - Prezident USA Joe Biden v stredu telefonicky hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Rozhovor bol "priamy a produktívny", týkal sa aj možnej izraelskej odvety za minulotýždňový iránsky raketový útok, uviedol Biely dom. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters a AP.



Rozhovor trval 30 minút, priblížila hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová. Dodala, že lídri diskutovali okrem možnej odvety voči Iránu aj o mnohých iných záležitostiach. K telefonátu sa pripojila aj viceprezidenta USA Kamala Harrisová.



Za uplynulých sedem týždňov išlo podľa agentúry AP o prvý telefonát oboch lídrov.



Irán minulý týždeň podnikol rozsiahly raketový útok na Izrael v odvete za zabitie viacerých vodcov a veliteľov proiránskych ozbrojených zložiek vrátane libanonského Hizballáhu, palestínskeho Hamasu a iránskych Revolučných gárd. Izraelská armáda informovala, že veľký počet zo zhruba 200 balistických rakiet zachytila.



Izraelský minister obrany Joav Galant v stredu vyhlásil, že odveta bude "smrtiaca, presná a prekvapujúca". "Nebudú rozumieť, čo sa stalo a ako sa to stalo, uvidia výsledky," povedal.





Biely dom: Potvrdenie telefonátov medzi Trumpom a Putinom by bolo znepokojivé





Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová v stredu vyhlásila, že administratíva prezidenta Joea Bidena by bola mimoriadne znepokojená, ak by boli pravdivé správy o telefonátoch exprezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR informuje podľa agentúr Reuters a AP.



O údajných siedmich Trumpových telefonátoch po jeho odchode z Bieleho domu píše americký novinár Bob Woodward vo svojej najnovšej knihe "War" (Vojna). Odvoláva sa na nemenovaného Trumpovho asistenta. Údajne ho Trump začiatkom tohto roka poslal preč z kancelárie vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride s vysvetlením, že chce zatelefonovať Putinovi. Kniha nespresňuje obsah údajného telefonátu. Jeho tvrdenia už poprel Kremeľ aj volebný tím Donalda Trumpa.



Hovorkyňa Bieleho domu uviedla, že nedokáže potvrdiť, či k telefonátom naozaj došlo.



Agentúra AP pripomína, že americké spravodajské služby zistili zasahovanie Ruska do volieb v roku 2016 s cieľom pomôcť Trumpovi v súboji proti demokratke Hillary Clintonovej. Osobitý vyšetrovateľ Robert Mueller však vyhlásil, že jeho vyšetrovanie nič také nepreukázalo.



Trump patrí ku kritikom americkej podpory pre Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej invázii. Vyhlásil, že Ukrajina mala urobiť ústupky Rusku ešte pred inváziou v roku 2022. Vyzdvihoval taktiež svoje dobré vzťahy s Putinom a ruského lídra označil za "celkom šikovného", pretože napadol Ukrajinu.