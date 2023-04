Biden hovoril s rodičmi novinára Gershkovicha zadržiavaného v Rusku

Washington 11. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok hovoril s rodičmi novinára Evana Gerhkovicha, ktorého zadržiavajú v Rusku. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice CNN.



Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová povedala, že Biden sa s novinárovými rodičmi telefonicky spojil z paluby prezidentského lietadla Air Force One počas letu do Severného Írska. Írsko navštívi pri príležitosti 25. výročia Veľkopiatkovej dohody z roku 1998.



"Prezident dal jasne najavo, že jeho tím pre národnú bezpečnosť sa sústredí na zaistenie Evanovho prepustenia i prepustenia Paula Whelana," povedala. Amerického občana Whelana v Rusku zadržiavajú už niekoľko rokov.



Biden v utorok pred odletom označil zatknutie reportéra denníka The Wall Street Journal (WSJ) za neprijateľné a úplne nezákonné. Ruské orgány novinára zadržali v Jekaterinburgu 29. marca pre údajnú špionáž a vo vyšetrovacej väzbe má podľa súdu zostať do 29. mája. Hrozí mu až 20-ročné väzenie. Gershkovich i WSJ obvinenia zo špionáže odmietajú.