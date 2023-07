Biden hovoril so pápežovým vyslancom o repatriácii ukrajinských detí

Washington 19. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v utorok v Bielom dome dome stretol s kardinálom Matteom Zuppim, osobitným vyslancom pápeža Františka pre urovnanie konfliktu na Ukrajine. Okrem iného hovorili o snahách Vatikánu o repatriáciu ukrajinských detí deportovaných do Ruska, informuje agentúra AFP.



Podľa vyhlásenia Bieleho domu Biden a Zuppi diskutovali o pápežovom úsilí o zaistenie dodávok "humanitárnej pomoci, ktorá by zmiernila utrpenie spôsobené pokračujúcou ruskou agresiou na Ukrajine".



Predmetom rozhovoru boli aj "snahy Vatikánu o návrat ukrajinských detí, ktoré boli násilne deportované" do Ruska, uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu. Bližšie informácie o obsahu schôdzky neboli bezprostredne známe.



Bolonský arcibiskup a predseda talianskej biskupskej konferencie Zuppi odcestoval na návštevu Spojených štátov, ktorá sa koná na žiadosť pápeža Františka, v pondelok a zostane tam do stredy. Vatikán chce týmto spôsobom podporiť pápežove iniciatívy týkajúce sa vojny na Ukrajine.



Zuppi nedávno navštívil Kyjev, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potom pricestoval aj do Moskvy, hovoril s ruskou komisárkou pre práva detí Marijou Ľvovovou-Belovovou, ako aj s patriarchom ruskej pravoslávnej cirkvi Kirillom, ktorý patrí k zástancom ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine.



Medzinárodný trestný súd vydal na Ľvovovú-Belovovú a ruského prezidenta Vladimira Putina zatykače, pričom ich obvinil z únosov detí z Ukrajiny do Ruska.



Pápež František opakovane vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine, ale zdržiava sa adresnej kritiky Moskvy. Podľa AP ide o súčasť tradície Vatikánu zachovávať diplomatickú neutralitu v konfliktoch, a to v nádeji, že Svätá stolica môže zohrať zákulisnú úlohu v mierových snahách.