Biden hovoril so západnými lídrami o kríze v Rusku

Washington 24. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v sobotu telefonicky spojil s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka a hovoril s nimi o prebiehajúcej kríze v Rusku. Podľa agentúry AFP sa to uvádza vo vyhlásení Bieleho domu.



Píše sa v ňom, že Biden a jeho európski partneri - francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz a britský premiér Rishi Sunak - súčasne "potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajine".



Hovorca Bieleho domu tiež uviedol, že Biden a viceprezidentka USA Kamala Harrisová boli v sobotu ráno informovaní svojím národným bezpečnostným tímom o kríze v Rusku a budú o nej priebežne informovaní aj počas dňa.



AFP vo svojej správe konštatovala, že ruský prezident Vladimir Putin čelí zatiaľ najväčšej hrozbe pre svoju vládu, odkedy vo februári minulého roku vydal rozkaz na začatie invázie ruskej armády na Ukrajinu.



K tejto situácii došlo po tom, ako zakladateľ a vodca vagnerovcov Jevgenij Prigožin v piatok obvinil ruské vojenské velenie z raketových útokov na tábory Vagnerovej skupiny v tyle a zo zodpovednosti za smrť príslušníkov svojich polovojenských oddielov.



Britská stanica BBC informovala, že nateraz neexistuje žiadne nezávislé potvrdenie Prigožinových obvinení a ruské ministerstvo obrany všetko popiera.



V sobotu ráno sa vagnerovci zmocnili Rostova na Done. Neskôr sa objavili správy, že obsadili niektoré vojenské objekty aj v meste Voronež a že majú v úmysle "ísť na Moskvu". Cieľom tohto "pochodu spravodlivosti" je dosiahnuť zosadenie ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova.



V súvislosti s aktuálnou situáciou už viaceré krajiny vyzvali svojich občanov, aby sa vyhli cestovaniu do Ruska. Lotyšsko a Estónsko posilnili ochranu svojich hraníc s Ruskom.