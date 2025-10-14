< sekcia Zahraničie
Biden i Clinton ocenili Trumpovu pomoc pri zaistení prímeria v Gaze
Autor TASR
Washington 14. októbra (TASR) - Bývalí americkí prezidenti Joe Biden a Bill Clinton v pondelok pochválili súčasnú hlavu štátu Donalda Trumpa za pomoc pri vyjednaní prímeria vo vojne v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Chválim prezidenta Trumpa a jeho tím za úsilie o dosiahnutie novej dohody o prímerí,“ napísal Biden v príspevku na X. S podporou Spojených štátov a globálnych partnerov je teraz Blízky Východ „na ceste k mieru“, zdôraznil.
Biden pripomenul podiel svojej bývalej vlády na rokovaniach. Podľa jeho slov administratíva „pracovala neúnavne, aby priviedla domov rukojemníkov, poskytla pomoc palestínskym civilistom a ukončila vojnu,“ ktorá sa začala v októbri 2023. Bývalý líder bol prezidentom Spojených štátov do januára 2025.
Clinton zdieľal Bidenov názor a na X napísal, že „prezident Trump a jeho vláda, Katar a ďalší regionálni aktéri si zaslúžia veľké uznanie za to, že udržali všetkých zaangažovaných, kým sa nepodarilo dosiahnuť dohodu“. Clinton zároveň vyzval Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas, aby s podporou USA „premenili tento krehký moment na pretrvávajúci mier“. Vyjadril presvedčenie, že spoločnými silami je to možné. Clinton bol prezidentom v rokoch 1993 až 2001 a patrí k známym kritikom Trumpa, ktorého obviňuje z presadzovania vlastných záujmov namiesto záujmov amerického ľudu, píše DPA.
