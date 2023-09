Biden i Si Ťin-pching vyjadrili sústrasť po zemetrasení v Maroku

Washington/Peking 9. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden i čínsky líder Si Ťin-pching v sobotu vyjadrili sústrasť v spojitosti so zemetrasením v Maroku, ktoré si vyžiadalo životy viac než 800 ľudí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Som hlboko zarmútený stratou na životoch a spúšťou spôsobenou zemetrasením v Maroku," uviedol Biden vo vyhlásení. USA sú podľa jeho slov pripravené poskytnúť pomoc. "Vo svojich myšlienkach a modlitbách sme so všetkými, ktorých toto strašné utrpenie zasiahlo," dodal.



Si Ťin-pching v sobotu Maroku poslal sústrastný odkaz, píšu čínske štátne médiá. "V mene čínskej vlády a ľudu by som rád vyjadril svoj hlboký zármutok nad obeťami a úprimnú sústrasť rodinám," uviedol Si.



Mohutné zemetrasenie s magnitúdou 6,8 zaznamenali v noci na sobotu v pohorí Vysoký Atlas v strednej časti Maroka. Zasiahlo aj historické, turistami vyhľadávané mesto Marrákeš. Marocké ministerstvo vnútra v soboru predpoludním oznámilo, že počet obetí stúpol na 820 a zranených je najmenej 672 ďalších ľudí.



Prejavy sústrasti či odhodlanie pomôcť už tejto severoafrickej krajine vyjadrili lídri viacerých členských krajín EÚ, Turecka, Ruska, Ukrajiny, Indie či predstavitelia európskych inštitúcií, OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).