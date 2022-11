Biden ide do kampane, chce pomôcť odvrátiť volebný neúspech demokratov

Washington 3. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa od štvrtka osobne zapája do záveru kampane demokratov pred budúcotýždňovými voľbami do Kongresu, informuje TASR. Ako poznamenala agentúra AFP, Biden sa takto chce pokúsiť zachrániť demokratov pred volebnou porážkou.



Biden sa vydáva na cestu do štátov Nové Mexiko, Kalifornia a Illinois, pričom svoju misiu ukončí v sobotu v Pensylvánii. AFP poukázala na fakt, že Biden strávi veľa času kampaňou v oblastiach, ktoré sú považované za bašty demokratov, ako je napríklad Kalifornia, čo naznačuje, že Demokratická strana je v defenzíve.



Prieskumy ukazujú, že republikáni vo voľbách pravdepodobne ovládnu Snemovňu reprezentantov a možno aj Senát. V súčasnosti majú demokrati tesnú väčšinu v oboch, ale ich verejná podpora klesá najmä pre nespokojnosť občanov s vysokou infláciou.



Počas predvolebnej kampane republikánov sa potvrdilo, že najväčší vplyv v strane má stále bývalý prezident Donald Trump. Mnohí pozorovatelia aj preto očakávajú, že v prezidentských voľbách v roku 2024 bude opäť kandidovať. Trump sa svoj posledný míting pred voľbami chystá usporiadať vo štvrtok večer v štáte Iowa.



Iowa, vidiecky a prevažne belošský štát, bol dlho považovaný za tzv. swing state, kde je podpora obyvateľstva vo voľbách viac-menej rovnomerne rozložená medzi dve hlavné strany. Zdá sa však, že Iowa sa mení na baštu konzervatívcov.



Nové Mexiko, kam sa chystá Biden, doteraz fungovalo skôr ako bašta demokratov. Pravica tam však nedávno zabodovala, najmä v kampani svojho uchádzača na post guvernéra, ktorá sa sústreďovala na otázky bezpečnosti.



Na budúci utorok (8. novembra) sa v USA uskutočnia dôležité voľby, ktoré sa pravidelne konajú v polovici funkčného obdobia úradujúceho prezidenta, tzv. midterm elections. Bude sa v nich rozhodovať o všetkých kreslách v Snemovni reprezentantov aj o viac než tretine Senátu. Voliči budú vyberať aj guvernérov v desiatkach amerických štátov a rozhodovať o obsadení množstva ďalších úradov na štátnej i lokálnej úrovni.



Biden v stredu predniesol prejav, v ktorom vyzval voličov, aby pomohli zachrániť americkú demokraciu, ktorú podľa neho ohrozujú lži, násilie a spochybňovanie volebného procesu zo strany protrumpovských republikánov.



V Novom Mexiku v príhovore na pôde jednej z tamojších štátnych univerzít chce Biden pripomenúť sprístupnenie vysokoškolského štúdia aj menej solventným Američanom. Toto je možné po tom, ako sa vláda USA nedávno rozhodla čiastočne odpustiť dlhy miliónom Američanov. Ide o krok ostro kritizovaný republikánskou opozíciou, ktorá ho považuje za príliš drahý.