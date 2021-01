Biden: Incident v Kapitole bol jedným z najtemnejších dní v dejinách

Wilmington/Washington 7. januára (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden vo štvrtok slovne zaútočil na svojho dosluhujúceho predchodcu Donalda Trumpa v súvislosti s vtrhnutím jeho stúpencov do budovy Kongresu vo Washingtone. Podľa Bidenových slov odchádzajúci líder svojím mylným konaním spôsobil jeden z "najtemnejších dní" v dejinách Spojených štátov, informovala tlačová agentúra AFP.



"Hneď na začiatku rozpútal totálny útok na inštitúcie našej demokracie," vyhlásil Biden, ktorý násilnú skupinu Trumpových podporovateľov, ktorí v stredu prenikli do budovy Kongresu, označil za "domácich teroristov" a Trumpa za priameho vinníka tohto incidentu.



Trump je zodpovedný za "pokus o zneužitie davu na umlčanie hlasov takmer 160 miliónov Američanov", ktorí sa v novembri zúčastnili na prezidentských voľbách, dodal Biden. Budúci šéf Bieleho domu podľa tlačovej agentúry AP uviedol, že Trump "každým svojím činom pohŕda našou demokraciou, našou ústavou a právnym poriadkom", pričom "včerajšok bol vyvrcholením jeho neochabujúcich útokov".



Predsedníčka Snemovne reprezentantov - dolnej komory Kongresu - Nancy Pelosiová vo štvrtok vyzvala na bezodkladné odvolanie Trumpa z prezidentského úradu. Označila ho za "veľmi nebezpečnú osobu, ktorá by nemala pokračovať vo výkone svojej funkcie".



"Ide o mimoriadnu okolnosť najvyššieho stupňa," povedala Pelosiová a vyzvala viceprezidenta Mikea Pencea, aby aktivoval 25. dodatok ústavy, ktorý umožňuje kabinetnej väčšine odvolať prezidenta považovaného za neschopného vykonávať svoje povinnosti. Ak sa tak nestane, Kongres je pripravený spustiť impeachment, proces odvolávania najvyššieho štátneho predstaviteľa, dodala.