Biden: Izrael by nemal začať s útokom na Rafah bez ochrany civilistov

Washington 11. februára (TASR) - Izrael by nemal podniknúť pozemnú operáciu v preľudnenom meste Rafah na juhu Pásma Gazy, kým nie je vypracovaný "dôveryhodný a realizovateľný" plán na ochranu civilistov, povedal v nedeľu americký prezident Joe Biden v telefonickom rozhovore s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Biely dom vo vyhlásení uviedol, že Biden "zopakoval svoje presvedčenie, že vojenská operácia v Rafahu by nemala pokračovať bez dôveryhodného a realizovateľného plánu na zaistenie bezpečnosti a podpory pre viac ako milión ľudí, ktorí sa tam ukrývajú".



Izraelský premiér Netanjahu nedávno nariadil armáde, aby sa pripravila na operáciu v Rafahu, ktorý leží pri hraniciach s Egyptom a po vypuknutí bojov v Pásme Gazy sa stal útočiskom pre civilistov utekajúcich pred izraelským bombardovaním.



Spojené štáty, OSN a ďalšie krajiny vyjadrili hlboké znepokojenie nad izraelskými plánmi podniknúť útok na toto mesta, do ktorého utiekla pred bojmi viac ako polovica 2,3 milióna obyvateľov enklávy.



Vysídlení Palestínčania v tomto meste žijú v stanových táboroch a prístreškoch spravovaných OSN v blízkosti hraníc. Egypt sa obáva masového prílevu státisícov palestínskych utečencov, ktorí sa už možno nikdy nebudú môcť vrátiť.



V rozhovore pre americkú televíziu ABC News zverejnenom v nedeľu Netanjahu povedal, že Izrael poskytne bezpečný prechod pre civilistov pred útokom na Rafah.



"Víťazstvo je na dosah. Spravíme to. Dostaneme zostávajúce teroristické prápory Hamasu a Rafah, ktorý je ich poslednou baštou," dodal Netanjahu. Zároveň odmietol obavy z "katastrofy", ktorú by izraelský útok mohol v meste spôsobiť.



Napriek obavám z možného rozsiahleho krviprelievania Netanjahu vyjadril presvedčenie, že táto ofenzíva je kľúčom k zničeniu militantného hnutia Hamas, s ktorým Izrael vedie v Pásme Gazy vojnu.



Na otázku, kam majú podľa neho Palestínčania z Rafahu odísť, Netanjahu odpovedal, že sa ešte pracuje na pláne. Spomenul pritom oblasť severne od Rafahu, ktorú by bolo možné podľa neho použiť ako bezpečnú zónu pre civilistov.