Biden: Izrael ponúkol Hamasu návrh na prímerie v Gaze

Washington 31. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok oznámil, že Izrael predložil palestínskemu militantnému hnutiu Hamas návrh na úplné prímerie v Pásme Gazy, ktoré zahŕňa stiahnutie izraelských vojsk a prepustenie rukojemníkov. "Je čas, aby sa táto vojna skončila," povedal na tlačovej konferencii v Bielom dome. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice BBC.



Izraelský návrh má tri fázy. Prvá fáza by trvala šesť týždňov a zahŕňala by "celkové a úplné prímerie, stiahnutie izraelských síl zo všetkých obývaných oblastí Gazy, prepustenie rukojemníkov vrátane žien, starších ľudí a zranených výmenou za prepustenie stoviek palestínskych väzňov," uviedol americký prezident.



Plán by podľa Bidena umožnil zvýšenie humanitárnej pomoci a do Pásma Gazy by každý deň prichádzalo 600 nákladných áut s pomocou.



Druhou fázou by podľa izraelského návrhu bolo "trvalé zastavenie nepriateľských akcií". V rámci tejto fázy by prebehla výmena všetkých živých rukojemníkov a dočasné prímerie by nadobudlo plnú platnosť.



Tretia fáza by zahŕňala návrat pozostatkov rukojemníkov odvlečených do Gazy počas októbrového útoku.



Biden apeloval na Hamas, aby ponuku prijal. Zároveň vyzval izraelské vedenie, aby sa za dohodu postavilo aj napriek prípadnému tlaku. Zdôraznil, že túto príležitosť neslobodno premárniť, a vyslovil sa proti "nekonečnej vojne".



Región podľa Bidena potrebuje diplomatické riešenie vrátane upokojenia situácie na severnej hranici s Libanonom. Uviedol, že palestínski a izraelskí lídri budú musieť spolupracovať na obnove Pásma Gazy spôsobom, ktorý neumožní Hamasu opätovne sa vyzbrojiť.



Ako pokračoval americký prezident, plán by taktiež otvoril možnosť normalizácie vzťahov so Saudskou Arábiou a oslabil hrozbu pre región zo strany Iránu. Biden považuje návrh za šancu pre Izrael stať sa silným regionálnym hráčom.



"Izrael predložil svoj návrh a Hamas hovorí, že chce prímerie - táto dohoda je príležitosťou dokázať, že to myslí naozaj vážne," povedal Biden.



"Je čas začať túto novú etapu, aby sa rukojemníci mohli vrátiť domov, aby bol Izrael v bezpečí a aby sa skončilo toto utrpenie," uzavrel americký prezident.