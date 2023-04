Biden: Jadrový útok zo strany KĽDR by viedol ku koncu režimu

Washington 26. apríla (TASR) - Jadrový útok zo strany Severnej Kórey by viedol ku koncu tamojšieho režimu. Povedal to v stredu americký prezident Joe Biden po rokovaniach s juhokórejským prezidentom Jun Sok-Jolom. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a Reuters.



"Jadrový útok Severnej Kórey proti Spojeným štátom alebo ich spojencom či stúpencom je neprijateľný a bude viesť ku koncu akéhokoľvek režimu, ktorý takéto kroky podnikne," povedal Biden na spoločnej tlačovej konferencii.



Obaja prezidenti sa podľa Jun Sok-jola zhodli, že mier na Kórejskom polostrove je možné dosiahnuť prostredníctvom prevahy vojenských síl spojencov, pretože mier založený na dobrej vôli Severnej Kórey by bol len falošný.



Juhokórejský líder takisto vyhlásil, že akákoľvek reakcia na jadrový útok KĽDR by zahŕňala jadrové zbrane USA.



Americká vláda v stredu schválila, že do Južnej Kórey pripláva americká ponorka vybavená balistickými raketami schopnými niesť jadrové hlavice, pripomína AFP.



Podľa popredného amerického činiteľa citovaného agentúrou Reuters majú tieto kroky posilniť stratégiu odstrašovania v reakcii na agresívne nukleárne aktivity Severnej Kórey.



Prezidenti podpísali aj Washingtonskú deklaráciu, ktorá zahŕňa zintenzívnenie výmeny informácii a plánovania, spoločného výcviku, cvičení a simulácii, ako aj pravidelné misie bombardérov a lietadlových lodí.



Biden však uviedol, že rozmiestnenie amerických jadrových zbraní na území Južnej Kórey nie je súčasťou tejto deklarácie.