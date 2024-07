Biden je odhodlaný pokračovať v predvolebnej kampani

Washington 8. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v pondelok v liste adresovanom demokratom v Kongrese postavil proti výzvam, aby sa vzdal svojej kandidatúry v novembrových prezidentských voľbách, informuje TASR.



Táto výzva sa objavila v čase, keď Biden, oslabený nedávnou neúspešnou televíznou debatou proti svojmu hlavnému vyzývateľovi republikánovi Donaldovi Trumpovi, čelí čoraz naliehavejším výzvam, aby odstúpil z boja o Biely dom, dodala agentúra AP.



Biden však v dvojstranovom liste kongresmanom uviedol, že napriek "špekuláciám v tlači a inde" je pevne rozhodnutý zostať v kampani až do konca. Dodal, že Demokratická strana má "jednu úlohu", ktorou je v novembri poraziť predpokladaného republikánskeho kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa.



Pripomenul, že do konferencie demokratov zostáva 42 dní a do volieb 119 dní. "Akékoľvek oslabenie odhodlania alebo nejasnosť o úlohe, ktorá nás čaká, Trumpovi len pomáha a nám ubližuje. Je čas spojiť sa, napredovať ako jednotná strana a poraziť Donalda Trumpa," vyzval Biden.



Prvá televízna debata medzi Bidenom a Trumpom sa konala 27. júna, štyri mesiace pred prezidentskými voľbami. Biden ňou chcel predovšetkým uistiť svoj tím a voličov o svojom dobrom zdravotnom stave. Početné chyby, ktoré Biden v debate urobil, však skôr posilnili obavy časti demokratov. Iní sa však podľa AP zomkli na podporu Bidenovej kandidatúry, pričom tvrdia, že "nie je nikto lepší, kto by porazil Trumpa".



V snahe "dostať sa na rovnakú vlnu" zvoláva líder Demokratickej strany v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries zákonodarcov na súkromné stretnutia pred tým, ako zverejní svoje vlastné preferencie. V pondelok tak plánuje osloviť tých demokratov, ktorých znovuzvolenie v kongresových voľbách je najviac ohrozené.



Podľa AP najmenej štyria z 15 už kontaktovaných demokratov zo Snemovne reprezentantov v súkromnom rozhovore uviedli, že Biden by nemal kandidovať. AP dodala, že mnohé závisí aj od bývalej predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, ktorá má v strane veľký vplyv a je blízka aj Bidenovi.