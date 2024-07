Biden je odhodlaný pokračovať v predvolebnej kampani a poraziť Trumpa

Washington 12. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa v piatok na tlačovej konferencii vo Washingtone označil za "osobu najkvalifikovanejšiu" na to, aby v novembri v prezidentských voľbách porazil republikána Donalda Trumpa.



Biden to podľa agentúry Reuters vyhlásil na svojej vôbec prvej tlačovej konferencii od televíznej debaty s Trumpom, ktorá u pozorovateľov i mnohých sympatizantov, darcov a členov Demokratickej strany vyvolala obavy, či je Biden spôsobilý zastávať úrad prezidenta USA.



V súvislosti s výkonom v tejto debate sa novinári Bidena pýtali, či strávil čas rozmýšľaním o tom, čo po svojom pôsobení v Bielom dome zanechá. Biden odpovedal, že v prezidentskom súboji v roku 2024 nie je kvôli svojmu odkazu. "Som v tom preto, aby som dokončil prácu, ktorú som začal," uviedol a na margo svojich klesajúcich preferencií vyhlásil, že predvolebná kampaň sa ešte ani poriadne nezačala.



V inej časti tlačovej konferencie Biden vyhlásil, že chce "rozptýliť obavy", ktoré zavládli medzi demokratmi.



Pokiaľ ide o zdravotný stav, informoval, že absolvoval neurologické vyšetrenia, z ktorých posledné sa uskutočnilo vo februári. Z výsledkov vyplýva, že je "v dobrej kondícii". Uviedol, že je pripravený podstúpiť aj ďalšie vyšetrenie, ak ich jeho lekár bude považovať za potrebné.



V úvode brífingu sa však Biden dopustil hneď druhého omylu v priebehu pár hodín, keď si svojho republikánskeho rivala pomýlil so svojou demokratickou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.



"Nevybral by som si viceprezidenta Trumpa, keby nebol kvalifikovaný na funkciu prezidenta," povedal Biden, ktorý sa tak dopustil druhej chyby, keď pred tým v rámci slávnostného zhromaždenia na záveru summitu NATO vo Washingtone uviedol ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako "prezidenta Putina" - následne si však svoj omyl uvedomil a opravil sa.



Biden na tlačovej konferencii obhajoval svoje vystupovanie na svetovej scéne a ohradil sa proti tomu, že by ním škodil postaveniu USA na medzinárodnej scéne.



Argumentoval, že aj washingtonský summit NATO bol úspechom. Dodal, že zahraniční lídri, s ktorými sa vo Washingtone stretol, nevyjadrili pochybnosti o jeho spôsobilosti vykonávať funkciu prezidenta USA. Namiesto toho mu tlmočili svoje obavy z perspektívy druhého Trumpovho funkčného obdobia, ak Biden v novembri prehrá.



Biden uviedol, že Trumpovo víťazstvo bude mať za následok oslabenie NATO. Vyhlásil pritom, že silná Aliancia je pre americkú bezpečnosť nevyhnutná. Pripísal si zásluhy za vstup Švédska a Fínska do NATO i za to, že na podporu Ukrajiny sa zomklo 50 krajín.



Prisľúbil, že pod jeho vedením Washington neustúpi od podpory pre Ukrajinu, a uviedol, že nemá dôvod hovoriť s Vladimirom Putinom, pokiaľ ruský vodca nezmení svoje správanie. Dodal však, že neexistuje žiadny svetový líder, s ktorým by nebol pripravený rokovať.



Biden sa vyjadril aj k vojne medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktorá sa odohráva v Pásme Gazy, i k Číne.



Na tlačovej konferencii Biden čelil otázkam novinárov z rôznych médií vrátane agentúr Reuters, Agence France-Press, Associated Press, CBS a ďalších. Podľa televízie CNN Biden počas 59 minút odpovedal na 19 otázok.



Agentúra Reuters napísala, že Biden na začiatku tlačovej konferencie často kašľal a občas sa prekrúcal odpovede, ale postupne sa jeho výkon stabilizoval, keď odpovedal na otázky novinárov.



Biden trpel v detstve koktaním a počas svojej politickej kariéry si aj v minulosti často mýlil mená, doplnil Reuters.