Biden je proti 3D zbraniam a chce zlepšiť výcvik streľby na školách

Washington 27. septembra (TASR) - Prezident USA Joe Biden vo štvrtok podpísal výkonný príkaz, ktorý sa týka boja proti násiliu páchanému so zbraňami.



Ako informovala agentúra AP, na základe tohto dokumentu, ktorý má silu zákona, vznikne federálna pracovná skupina zameraná na rodiace sa hrozby v oblasti strelných zbraní. Ide aj o montáže lacných zariadení, ktoré dokážu premeniť bežne vlastnené poloautomatické pištole na plne automatické guľomety.



Legislatíva sa tiež snaží zasiahnuť proti zbraniam z 3D tlačiarní a zlepšiť nácvik aktívnych strelcov na školách.



Ako upozornila AP, ide pravdepodobne o jednu z posledných iniciatív týkajúcich sa násilia páchaného strelnými zbraňami počas Bidenovho prezidentského obdobia - do volieb nového prezidenta USA zostáva niečo viac ako mesiac a od inaugurácie Bidenovho nástupcu delia krajinu štyri mesiace.



"Ulice sú zaplavené zariadeniami na konverziu guľometov, pretože súčiastky sú malé, lacné a ľahko sa vyrábajú. Vplyv týchto zariadení je zničujúci," upozornil Biden v príhovore pred podpisovým aktom. Dodal, že nové nariadenie prispeje k záchrane ľudských životov.



Nová pracovná skupina Emerging Firearms Threats Task Force – zložená z vedúcich predstaviteľov niekoľkých federálnych oddelení a agentúr – bude zodpovedná za vypracovanie plánu boja proti zariadeniam na konverziu guľometov.



Zariadenia, známe tiež ako Glock spínače, automatické spúšte alebo spúšťače, sa objavujú na miestach činu v čoraz väčšom počte.



K jednému z takých prípadov došlo aj v meste Birmingham v štáte Alabama, kde štyria ľudia zahynuli a 17 ich bolo zranených pri hromadnej streľbe 21. septembra.



Orgány činné v trestnom konaní tam našli na mieste činu viac ako 100 nábojníc. Domnievajú sa preto, že boli použité zariadenia na konverziu guľometov.



Zatiaľ čo tieto zariadenia sú na federálnej úrovni nezákonné, Alabama a niektoré ďalšie štáty nemajú zákazy na štátnej úrovni, čo ponecháva miestnym orgánom činným v trestnom konaní len obmedzený priestor na zadržanie a stíhanie podozrivých.



Pri podpise nariadenia bola aj viceprezidentka USA Kamala Harrisová, ktorá vyhlásila, že Američania majú právo "žiť, pracovať, rozvíjať svoju vieru a vzdelávať sa bez strachu z násilia – vrátane násilia zo zbraní".



Harrisová, demokratická kandidátka na úrad prezidenta USA, vedie vôbec prvý úrad Bieleho domu pre prevenciu násilia so zbraňami, ktorého cieľom je obmedziť násilie, pomôcť komunitám zotaviť sa z traumy a koordinovať opatrenia v oblasti kontroly zbraní na federálnej úrovni.



AP podotkla, že Harrisová pritom počas predvolebnej kampane často hovorí, že je majiteľkou zbraní, a trvá na tom, že nechce odoberať zbrane zodpovedným vlastníkom strelných zbraní.



Prezident prisľúbil, že on a jeho administratíva budú pracovať do konca volebného obdobia a sústredia sa na otázky, ktoré sú pre neho najdôležitejšie. Obmedzenie násilia páchaného strelnými zbraňami bolo na vrchole zoznamu úloh, ktoré si Biden zadefinoval.



V priebehu roku 2024 došlo v USA už k najmenej 31 masovým streľbám, ktoré si vyžiadali najmenej 135 obetí.