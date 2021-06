Biden krajiny G7 vyzval, aby sa pripojili k USA a darovali vakcíny

Londýn 11. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok svetových lídrov vyzval, aby nasledovali príklad Spojených štátov a podelili sa o vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s chudobnejšími krajinami. Informovala o tom agentúra AP.



Americký prezident vo štvrtok počas návštevy Spojeného kráľovstva potvrdil záväzok Spojených štátov, že nakúpia 500 miliónov dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech a darujú ich chudobnejším krajinám.



Biden sa v Británii zúčastní na summite skupiny krajín G7, ktorý sa má konať od piatka do nedele (11.-13. júna) v letovisku Carbis Bay v anglickom grófstve Cornwall.



USA chcú podľa Bidenových slov pomôcť vyviesť svet z pandémie - za spolupráce so svojimi partnermi. Dodal, že krajiny skupiny G7 sa v piatok pridajú k USA a predstavia svoje plány v oblasti darovania vakcín.



Britský premiér Boris Johnson v správe zverejnenej vo štvrtok na oficiálnej stránke britskej vlády napísal, že prišiel čas, aby "najväčšie a technologicky najvyspelejšie demokracie sveta" prevzali zodpovednosť a "zaočkovali svet".



Johnson takisto pripomenul, že Británia má milióny nadbytočných dávok vakcín, ktoré počas tohto roka plánuje rozdistribuovať po svete.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron uvítal záväzok USA a povedal, že Európa musí urobiť to isté, píše AP.



"Som presvedčený, že Európska únia musí mať ambície aspoň na takej úrovni ako Spojené štáty," povedal Macron na tlačovej konferencii.