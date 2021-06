Biden kritizoval Peking v súvislosti s ukončením činnosti Apple Daily

Washington 25. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden kritizoval vo štvrtok Peking v súvislosti s ukončením činnosti prodemokratického hongkonského denníka Apple Daily. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



"Narastajúci útlak zo strany Pekingu dosiahol takú úroveň, že Apple Daily – prepotrebná bašta nezávislej žurnalistiky v Hongkongu – ukončil svoju publikačnú činnosť," uviedol Biden vo vyhlásení.



Peking podľa Bidena prostredníctvom "zatýkania, hrozieb a zákona o národnej bezpečnosti" využíva svoju moc na utláčanie nezávislých medií.



Americký prezident takisto Peking vyzval, aby sa prestal zameriavať na nezávislú tlač a prepustil novinárov a pracovníkov médií, ktorí boli zadržaní.



Denníka Apple Daily vyšiel naposledy vo štvrtok. V redakcii tohto denníka sa predtým 17. júna uskutočnila policajná razia, pričom polícia na základe kontroverzného bezpečnostného zákona zatkla piatich jeho predstaviteľov.



Medzi zadržanými boli aj šéfredaktor denníka Ryan Law (Luo Wej-kuang) a výkonný riaditeľ Next Digitalu Cheung Kim-hung (Čang Ťien-chung).



Tamojšie úrady zablokovali denníku aj bankové kontá. Z tohto dôvodu nebolo vedenie schopné vyplácať svojich zamestnancov a len v pondelok oznámilo, že novinám Apple Daily hrozí bezprostredný zánik.



Hongkong v súvislosti s ukončením činnosti Apple Daily obvinili aj Európska únia a organizácia Reportéri bez hraníc (RSF).



Čínsky zákon o národnej bezpečnosti kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Za vágne formulované obvinenia hrozia obvineným väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.